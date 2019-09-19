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نصر سالم: مصر أول دولة في العالم تواجه الإرهاب منفردة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:01 م
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نصر سالم: مصر أول دولة في العالم تواجه الإرهاب منفردة
اللواء نصر سالم
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رقية جمال
 
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، إن مهمة الجيش في أي دولة في العالم له مهمتين أساسيتين تتمثل المهمة الأولى في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته ضد أي اعتداء خارجي، وعندما يكون الجيش في مستوى من القوة أكبر من أي اعتداءات تواجهه يقوم بتوجيه رسالة ردع لكل من يفكر في تهديد أي مصلحة حتى لو كانت خارج الدولة، مشيرًا إلى أن الجيش المصري نجح في الانتهاء من الحروب المنظمة.

وشدد "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، على أن مصر هي أول دولة في العالم تواجه الإرهاب منفردة، وتحقق في هذه الحرب نجاحات وانتصار عليه تمامًا، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية هي درع وسيف هذا الوطن الذي عاونه على العبور من كبوته الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال فترة التسيب التي أتت عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2013، ولملمت شتات هذا الشعب، ودفعت به لقفزة اقتصادية كبيرة يشهد بها العالم أجمع.

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أن معظم دول العالم وخاصة الدول الكبرى تسعى للقيام بتدريبات مشتركة مع القوات المسلحة المصري لما لهذا الجيش من خبرات وقدرات سيستفيدوا منها، كنموذج يحتذي به في محاربة ومواجهة الإرهاب في ظل منطقة ملتهبة مليئة بالحروب والصراعات.
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