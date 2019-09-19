مقتل 30 مدنيا في غارة أمريكية كانت تستهدف "داعش" في أفغانستان

صرح مسؤولون، اليوم الخميس، بأن غارة أمريكية بطائرة بدون طيار كانت تستهدف ضرب مخبأ لتنظيمداعش في أفغانستان أسفرت عن مقتل 30 مدنيا على الأقل كانوا يستريحون بعد يوم عمل في الحقول.





وقال ثلاثة مسؤولين أفغان لوكالة "رويترز"، إن الهجوم الذي وقع ليلة الأربعاء، أسفر عن إصابة 40 شخصًا آخر بعد استهداف المزارعين والعمال بطريق الخطأ الذين انتهوا لتوهم من جمع حبوب الصنوبر في وزير طنجة في إقليم نانجرهار الشرقي.





وقال مالك رهط جول، زعيم القبيلة لوكالة "رويترز"، عبر الهاتف من وزير طنجة: "العمال أضرموا النار وكانوا جالسين عندما استهدفتهم طائرة بدون طيار".





وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية ومسؤول أمريكي كبير في كابول ،غارة الطائرات بدون طيار، لكنهما لم يشتركا في تفاصيل الخسائر البشرية بين المدنيين.





وقال العقيد سوني ليغيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان: "نفذت القوات الأمريكية غارة جوية بدون طيار على إرهابي داعش في نانغارهار".





وأضاف العقيد: "نحن على علم بادعاءات وفاة غير المقاتلين ونعمل مع المسؤولين المحليين لتحديد الحقائق".





يوجد نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، ويقومون بتدريب وإسداء المشورة لقوات الأمن الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة التمرد ضد "داعش" وحركة طالبان.





وقال عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم نانغارهار، إنه تم جمع تسع جثث على الأقل من الموقع.





من جانبه، قال حيدر خان، الذي يملك حقول جوز الصنوبر، إن هناك حوالي 150 عاملاً كانوا هناك للحصاد، ولا يزال البعض في عداد المفقودين بالإضافة إلى القتلى والجرحى المؤكدين.





ظهر مقاتلو "داعش" الجهاديين لأول مرة في أفغانستان في العام 2014، ومنذ ذلك الحين قاموا بغزو في الشرق والشمال حيث يقاتلون الحكومة والقوات الأمريكية وحركة طالبان.





يصعب حساب العدد الدقيق لمقاتلي "داعش" لأنهم كثيرًا ما يغيرون الولاءات، لكن الجيش الأمريكي يقدر أن هناك حوالي 2000.





لم تكن هناك كلمة من "داعش" بشأن الهجوم.





لم تتوقف الهجمات التي تشنها حركة طالبان وتنظيم داعش، بينما تستعد أفغانستان لإجراء انتخابات رئاسية هذا الشهر.





وفي حادثة منفصلة، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة، اليوم الخميس، نفذته حركة طالبان في مقاطعة زابل الجنوبية.





لقى مئات المدنيين مصرعهم في القتال في جميع أنحاء أفغانستان بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الشهر.





وحذرت حركة طالبان من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم لقراره إلغاء المحادثات فجأة التي كان يمكن أن تؤدي إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.





وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 4000 مدني قتلوا أو أُصيبوا في النصف الأول من العام.