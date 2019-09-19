مطارات دبى تحتفل باليوم الوطنى الـ89 للمملكة





احتفت مطارات دبى ممثلة فى "فريق هويتي"، الذي يتضمن ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين باليوم الوطنى السعودى الـ89، وذلك خلال استقباله للزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبى الدولى بالورود والهدايا التذكارية.





وبحسب وكالة أنباء الإمارات أعرب عدد من كبار المسؤولين فى مطار دبي الدولي الذين استقبلوا الزوار عن تقديرهم لهذه المناسبة العزيزة وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.





أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ89، عن تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، وتشهد على العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، وتشهد الاحتفالات أيضا، ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.



الحفل الأول

وتفتتح هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أولى حفلاتها يوم 19 سبتمبر الجاري، بحفل يحييه كل من المطرب السعودي خالد عبد الرحمن والكويتي نبيل شعيل، في التاسعة مساء في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة الجوف.





الحفل الثاني

وتنظم هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ثاني حفلاتها في التاسعة مساء يوم 20سبتمبر الجاري، بحفل يحييه كل من المطرب السعودي خالد عبد الرحمن والكويتي نبيل شعيل، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.





الحفل الثالث

ويجمع الحفل الثالث الذي تقيمه هيئة الترفيه السعودية يوم 21 سبتمبر، الفنان العراقي ماجد المهندس والمغنية السعودية داليا مبارك، باستاد نادي الطائي بمدينة الحائل.





حفلتي 22 سبتمبر

وتقيم الهيئة حفلتين، يوم 22 سبتمبر الجاري، الأولى للنجم السعودي راشد الماجد والفنانة اليمنية بلقيس، بمدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.





أما الحفل الثاني فيستضيفه مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، ويحيه الفنان السعودي الكبير محمد عبده والمغني تركي عبد الله.



