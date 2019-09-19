وزير ياباني: سنساعد الشركات الصغيرة بمجرد الانتهاء من اتفاق التجارة الأمريكية



وتابع: "إذا لزم الأمر، سوف نتأكد من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمزارع"، وهذا يتوقف على ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة.



وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه أبرم اتفاقات تجارية مع طوكيو، ولكنه لم يتضح ما إذا كان قد وافق على عدم فرض تعريفات الأمن القومي المهددة على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات - وهي قضية مهمة بالنسبة لليابان.



وقال ترامب ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" إنهما يأملان في توقيع اتفاق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.



وترك إعلان ترامب أسئلة دون إجابة حول ما إذا كان الاتفاق سيوفر لليابان واحدة من الجوائز الرئيسية لمفاوضاتها: تعهد الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم الأمن القومي بنسبة تصل إلى 25 ٪ على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي.



وأشار وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي"، المسؤول عن المحادثات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، إلى إنه يريد التأكيد في المرحلة الأخيرة من المحادثات على أنه لن يتم فرض الرسوم الجمركية.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاقية. ولكن من المتوقع أن توافق اليابان على تخفيض التعريفة الجمركية على واردات لحوم البقر ولحم الخنزير الأمريكية في حدود المستويات الممنوحة للتوقيع على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ المتعددة الأطراف (TPP).



وسيسمح ذلك لترامب بإرضاء المزارعين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وكان المزارعون محرومين في السوق اليابانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من TPP بعد أن تولى ترامب منصبه في عام 2017. وسيسمح هذا أيضًا لأبي بالوفاء بالتعهد للمنتجين المحليين.



وذكرت صحيفة ماينيتشي يوم الخميس أنه من المتوقع أن تحدد اليابان حصة حصرية تبلغ نحو 240 ألف طن من واردات لحوم البقر الأمريكية للعام الأول بعد سريان الصفقة التجارية.

وقالت الصحيفة أن هذا سيغطي معظم واردات اللحوم الأمريكية، لكن من المرجح أن تزيد الحصة إلى حوالي 290 ألف طن بحلول عام 2033.



وفي الوقت الحالي، تفرض اليابان تعريفة بنسبة 38.5٪ على واردات لحوم البقر الأمريكية ورسوم جمركية أعلى إذا ارتفعت الواردات الفصلية المتراكمة من منتجات لحوم البقر المحددة بأكثر من 17٪ عن العام السابق.





قال وزير الاقتصاد الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" اليوم الخميس، إن الحكومة مستعدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمزارع اعتمادًا على نتائج المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتي من المتوقع الانتهاء منها وتوقيعها الاسبوع المقبل.وأضاف نيشيمورا للصحفيين في مؤتمر صحفي: "نحن نعمل على المفاوضات الآن".