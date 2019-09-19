رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد مباراة السوبر المصري

إتحاد الكرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل للقطبين قبل السوبر



سوبر الأهلي والزمالك على صفيح ساخن







كما أعلنت أمس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من :

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع



وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.

أعلن مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة السوبر المصري والتي تجمع بين الاهلي ضد الزمالك وكان مقرراً لها يوم غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتم تقديمها لمدة ستين دقيقة لتصبح في تمام الساعة السابعة.وكان إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد إتفق مع مسئولي الإتحاد على أن يتم تصميم كأس جديدة لبطولة السوبر المصري يتم تقديمها للفريق الفائز باللقب.وطالب عدد كبير من أعضاء إتحاد الكرة بضرورة إستحداث شكل جديد للكأس من أجل أن يتماشى مع التطوير الذي حدث على مستوى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم وتطوير وإستحداث معظم أشكال البطولات الكبرى..ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من وضع التصور الجديد لبطولة السوبر وتسليمه للشركة الراعية من أجل تنفيذه والإنتهاء منه قبل نهاية اللقاء لتسليمه إلى الفريق الفائز.وقبل المباراة يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن تحقيق اللقب الأول له بعد توليه منصب الإدارة الفنية خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.فيما يسعى ميتشو المدير الفني للمارد الأبيض في الجمع بين الثنائية المحلية بعد حصوله على لقب بطولة كأس مصر عقب تغلبه على فريق نادي بيراميدز في المشهد الختامي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس بروتش لقيادة المباراة ويعاونه كلاً من مارك بورش كمساعد حكم أول وستيفان لوب كمساعد حكم ثاني.ومن المنتظر أن تقوم لجنة الحكام بإختيار وإسناد مهمة الحكم الرابع لأحد الحكام المصريين وذلك من أجل تقليل الإنفاق وتوفير أموال الحكم الرابع.