10 مدربين حصدوا كأس السوبر.. أوتوفيستر "أول بطل" وجوزيه "الأكثر تتويجًا" باللقب

يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في تمام السابعة مساء الجمعة، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 -2018 علي أرضية استاد "برج العرب" بالاسكندرية.





المواجهة المثيرة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري سوف يشهد صراعًا شرسًا بين المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر، والصربي ميتشو مدرب الفارس الأبيض، وذلك من أجل حصد اللقب المحلي والإنضمام لقائمة المدربين الذين نجحوا في التتويج بلقب البطولة منذ إنطلاقها عام 2001.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير قائمة المدربين الذين حصدوا كأس السوبر المحلي مع الأندية المصرية:-





- أوتوفيستر:





يعد الألماني أوتوفيستر أول مدرب يتوج بكأس السوبر المصري مع فريق الزمالك عام 2001، بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز بنتيجة 2-1 على فريق غزل المحلة سجل الأهداف (حازم إمام - حسام حسن)، وسجل للفلاحين (محمد العتراوي).





- كابرال:





توج البرازيلي كابرال بكأس السوبر المصري مع الزمالك عام 2002 بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز علي المقاولون العرب بهدف دون مقابل.





- مانويل جوزيه:





البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الاسطوري للنادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المحلي، وحقق لقب البطولة 4 مرات متتالية، حيث حصد اللقب عام 2005 علي حساب انبي بالفوز عليه 1-0.





وكرر "جوزيه" تويجه باللقب المحلي عام 2006 على حساب الفريق البترولي بهدف دون رد، وفي عام 2007 توج باللقب على حساب الإسماعيلي 4-2 بركلات الترجيح، وخطف لقب البطولة من الزمالك عام 2008 بالفوز عليه 2-0.

- توني أوليفيرا:





حقق البرتغالي توني أوليفيرا مدرب الأهلي السابق لقب بطولة السوبر عام 2003 علي حساب الزمالك بعد الفوز عليه 3 - 1 بركلات الترجيح، ولكن لم يستمر أوليفيرا مع المارد الأحمر طويلا.





- حسن شحاتة:





قاد المعلم حسن شحاتة فريق المقاولون العرب لحصد لقب السوبر المحلي عام 2004 علي حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 4-2، سجل الأهداف لذئاب الجبل (تامر عادل "هدفين" - طلعت محرم - أيمن زين)، وسجل للأبيض (مدحت عبد الهادي "هدفين").





- طارق العشري:





حقق طارق العشري لقب بطولة السوبر المصري مع حرس الحدود عام 2009 علي حساب فريق الأهلي بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0.





- حسام البدري:





يعد حسام البدري ثاني أكثر المدربين تتويجًا بكأس السوبر المصري حيث حصد لقب البطولة 3 مرات مع الأهلي، حيث توج باللقب عام 2010 علي حساب فريق حرس الحدود بالفوز عليه 1-0، بينما خطف لقب البطولة عام 2012 من إنبي بالفوز عليه 2-1، وقاد الفريق الأحمر للتتويج بلقب البطولة الموسم الماضي بعدما تغلب على المصري 1-0.





- جاريدو:





المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو توج بكأس السوبر المصري عام 2014 مع الأهلي بعدما قاده للفوز علي الزمالك بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح.





- عبد العزيز عبد الشافي:





من المدربين المصريين الذين حصدوا كأس السوبر مع الأهلي عبد العزيز عبد الشافي والذي توج بلقب البطولة عام 2015 بعدما فاز علي الزمالك بنتيجة 3-2.





- محمد حلمي:





حصد محمد حلمي كأس السوبر المصري مع الزمالك عام 2016 بالفوز علي الأهلي 3 - 1 علي حساب الأهلي.



