محافظ الجيزة: لجان لمتابعة كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجنة للمرور الدورى على المستشفيات الحكومية، بنطاق أحياء الوراق وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة والدقى وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم.





وأوضح محافظ الجيزة، أن اللجنة تختص بمتابعة مدى إنتظام العمل بالمستشفيات من قبل الأطباء والإداريين والأجهزة المعاونة، وبيان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشأت والأنظمة الكهروميكانيكية، ومدى توافقها مع المعايير الطبية والهندسية.





وأكد على التأكد من مدى توافر الأجهزة الطبية والأدوية وصلاحيتها للإستخدام فى علاج المرضى بالمستشفيات، وإنتظام أعمال الصيانة والإشراف على أن يتم ذلك مرتين إسبوعياً.





كما أشار قرار المحافظ، إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية كلاً من وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إضافة الى مهندس متخصص بالأجهزة الطبية بالمديرية ومهندس كهرباء، ومهندس مدنى ومهندس ميكانيكا من رئاسة مدينة الجيزة.





وأكد محافظ الجيزة أن اللجنة ستقوم بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المستهدفة، والعمل على تحسينها بشكل دائم وفق ما يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات قيادتها السياسية الهادفة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.





كما أكد المحافظ على المرور الدورى على المستشفيات والوحدات الطبية بكافة الاحياء والمراكز والمدن، للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ومواجهة اى مخالفات وإزالة اى معوقات تواجه القائمين على العمل.





وفي ذات الاتجاه، تفقد اللواء محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب، والتي تنفذها المحافظة في إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.





وأكد أن الشارع سيشهد أعمال تطوير خلال الأيام المقبلة، حيث تدرس المحافظة حاليا الاستقرار على الشكل النهائي لأعمال التطوير بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية، باعتباره أحد اهم الشوارع بحى الدقى.





وأوضح "راشد" أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى، ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات، إضافه إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين، على جانبى الشارع وتركيب بلاط انترلوك به ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أي إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة.





وأشار إلى دعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة "ليد" استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.





حيث شملت جولة المحافظ تفقد أعمال طلاء العقارات بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والوراق ومدينة كرداسة ومركز أوسيم، حيث وجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من أعمال طلاء العقارات بالألوان المحددة.



