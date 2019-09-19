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"الداخلية" تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:40 م
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الداخلية تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة
وزارة الداخلية - أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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واصلت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) تكثيف تواجدها الأمني بنطاق (بحيرة المنزلة) بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وجاء أبرزها على النحو التالي:

نطاق مديرية أمن الدقهلية
ضبط قضية لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص"، ضبط عدد ( 600 ) متر غزل تحاويط مخالف.
إزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائي ببحيرة المنزلة بمساحة (2 فدان).
تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 6500 متر ).

نطاق مديرية أمن دمياط
ضبط عدد ( 85 ) متر غزل شرك طير مخالف، ضبط عدد ( 40 ) متر غزل تحاويط مخالف، ضبط عدد ( 55 ) وحدة غرائز خشبية.

نطاق مديرية أمن بورسعيد
تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 95 ألف متر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ونهر النيل والمجاري المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.
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