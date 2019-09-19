ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بنك الاعمال لجنوب افريقيا: تونس ضمن الدول الافريقية العشر الأول الجاذبة للإستثمار

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:33 م
Advertisements
بنك الاعمال لجنوب افريقيا: تونس ضمن الدول الافريقية العشر الأول الجاذبة للإستثمار
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
تم تصنيف تونس مجددا ضمن الدول العشر الأول الافريقية الأكثر جذبا للاستثمار. وتحتل تونس المرتبة العاشرة ضمن تصنيف التقرير التاسع "اين يمكن الاستثمار في افريقيا في 2020" الذي يعده بنك الأعمال لجنوب افريقيا "راند مارشانت بنك".
وتحدث التقرير عن حجم السوق المعقولة ومناخ العمل الملائم بفضل التشجيعات، التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين الأجانب من خلال القانون الجديد للاستثمار.
وتحتل مصر المرتبة الاولى ضمن التصنيف تليها المغرب فجنوب افريقيا وكينيا تاتي بعدها غانا والكوت ديفوار فنيجيريا واثيوبيا وتونس. وقد شمل التقرير البلدان 54 للقارة الافريقية.
وللتذكير فان التقرير ذاته صنف تونس في نسخته الثامنة ضمن المرتبة 11 على المستوى الافريقي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:50
-
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون