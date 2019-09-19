بنك الاعمال لجنوب افريقيا: تونس ضمن الدول الافريقية العشر الأول الجاذبة للإستثمار

تم تصنيف تونس مجددا ضمن الدول العشر الأول الافريقية الأكثر جذبا للاستثمار. وتحتل تونس المرتبة العاشرة ضمن تصنيف التقرير التاسع "اين يمكن الاستثمار في افريقيا في 2020" الذي يعده بنك الأعمال لجنوب افريقيا "راند مارشانت بنك".

وتحدث التقرير عن حجم السوق المعقولة ومناخ العمل الملائم بفضل التشجيعات، التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين الأجانب من خلال القانون الجديد للاستثمار.

وتحتل مصر المرتبة الاولى ضمن التصنيف تليها المغرب فجنوب افريقيا وكينيا تاتي بعدها غانا والكوت ديفوار فنيجيريا واثيوبيا وتونس. وقد شمل التقرير البلدان 54 للقارة الافريقية.

وللتذكير فان التقرير ذاته صنف تونس في نسخته الثامنة ضمن المرتبة 11 على المستوى الافريقي.