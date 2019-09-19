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اتحاد الكرة يفاجيء الأهلي والزمالك بـ"سوبر" جديد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:35 م
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اتحاد الكرة يفاجيء الأهلي والزمالك بـسوبر جديد
كاس السوبر المصري
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محمد الصو
 
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اتفق مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ مع الشركة الراعية للكرة المصرية؛ على تصميم كأس جديدة للسوبر المصري.


وأجمع أعضاء الجبلاية على ضرورة إعداد تصميم جديد لكأس السوبر قبل مباراة الأهلي والزمالك غدًا الجمعة على لقب البطولة.


وقرر مسئولو الجبلاية تسليم بطل السوبر غدًا الكأس بتصميمها الجديد، وليس كما هو معتاد عليه في المواسم الماضية.


وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.


وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من: فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع


وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.


يذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.


ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.


ويحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.


ويلتقي الأهلي الزمالك؛ مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ على لقب بطولة السوبر المصري.
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