تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): تونس تحافظ على مركزها 29 عالميا والثانية افريقيا
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:28 م
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محمد وليد الجموسي
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حافظ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على مركزه الثاني على المستوى الافريقي والمركز التاسع والعشرين (29) عالميا، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر اليوم .
واحتل منتخب السنغال المركز الاول افريقيا.
وخاض المنتخب التونسي في شهر سبتمبر مبارتين وديتين، فاز في الأولى على موريتانيا (1-0)، وخسر في الثانية امام كوت ديفوار (1-2)، لكن هذه النتائج لم تؤثر على تصنيف منتخب نسور قرطاج بالسلب ولا بالإيجاب.
وعلى الصعيد الدولي حافظ منتخب بلجيكا على صدارة المنتخبات، وتقدم المنتخب الفرنسي، بطل العالم، إلى المركز الثاني .
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