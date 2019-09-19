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تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعةً

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:29 م
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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعةً
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب، وضبط خلالها (ساعات يد مختلفة الأنواع والماركات - ملابس أجنبية الصنع – أجهزة طبية – مواتير – أقلام ليزر – كارتات مطبوعة –هواتف محمولة – أدوية طبية بشرية – شماريخ وألعاب نارية – زيوت خاصة بالسجائر الإلكترونية – أقلام مزودة بكاميرا – كاميرات مراقبة – رادع شخصي ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا ( 70،558،562 – سبعون مليونًا وخمسمائة ثمانية وخمسون آلفًا وخمسمائة إثنان وستون جنيهًا ).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (20،000) عشرون ألف جنيهًا.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، نزول بحر بدون تصريح ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1351) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (85 قرصا مخدرا – 5 جرام لمخدر الأفيون جرام لمخدر الحشيش ).

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (280) حكم قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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