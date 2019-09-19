مهرجان "الجونة" يستخدم دعايا مُبتكرة لنقل ضيوفه





وفي الفيديو الذي نشرته الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" فيديو ظهرت فيه سيارة تحمل شعار المهرجان، وهي أبرز وأحدث أساليب الدعاية للمهرجان، وخصصت إدارة مهرجان الجونة، هذه السيارات، لتسهيل حركة التنقل على ضيوف المهرجان، خلال فعاليات المهرجان.





وظهر في السيارة الفنانة اللبنانية نور، والفنان شريف منير، وهما يلوحان لبوسي شلبي، تحية منهما لجمهورها ومتابعيها على انستجرام.





تحرص إدارة مهرجان الجونة السينمائي، على ابتكار أساليب جديدة، للدعايا للمهرجان، الذي تنطلق فعاليات الدورة الثالثة منه في حفل كبير يقام اليوم الخميس 19 سبتمبر.