محمد مشتهري مسئولا للدفاع المدني والحريق بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا اليوم بتكليف محمد السيد مشتهرى أخصائى أمن ثالث بالمستوى الثانى ( ب ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الأمن الجامعى بالعمل مسئولا للدفاع المدنى والحريق بإدارة أمن المنشآت بالإدارة العامة للأمن الجامعى.





كما نص القرار على أن يعاون مسئول الدفاع المدنى والحريق أحد العاملين بكل منشأة من منشآت الجامعة، ويخضع مسئول الدفاع المدنى والحريق للإشراف المباشر لمدير عام الإدارة العامة للأمن الجامعى.





ويتولى مسئول الدفاع المدنى والحريق ومعاونوه بالجامعة القيام بمهام الإشراف والمتابعة لمنظومة الدفاع المدنى والحريق لجميع منشآت الجامعة وكذلك الإشراف على أعمال السلامة وأعمال مكافحة الحريق والتحقق من توافر شروطهما فى منشآت الجامعة مع القيام بجولات تفتيشية منعا لحدوث الحرائق والتاكد من صلاحية جميع أجهزة الاطفاء والإنذار والعمل على نشر التوعية لأمور السلامة.





وعلى جانب آخر عقد رئيس جامعة بنها، الخميس، اجتماعا مع اللجنة الطبية المشكلة لدراسة وضع مقترح نظام التأمين الصحي الجديد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عزت الخياط رئيس مجلس إداراة نادي أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.





وخلال الاجتماع تم مناقشة المقترح الذي قامت باعداده مجموعةً العمل الثلاثية المكونة من الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب.





وقال السعيد إنه تم مناقشة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي وتم الاتفاق مع مجموعة العمل الطبية وأعضاء نادي هيئة التدريس علي اعداها في شكلها النهائي لعرضها علي مجلس الجامعة للدراسة والإعتماد.





من ناحية أخري ناقش الإجتماع بعض الأمور المتعلقة بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس ووعد رئيس الجامعة بحل هذة المشكلة والسعي لتوفير مقر جديد للنادي.





وكانت قد أعلنت جامعة بنها، عن مشاركتها في مسابقة الروبوت العالمية المقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير والذي تستضيفة جامعة شيان بالصين خلال الفترة من ١٧- ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩.





وأشار السعيد الى أن جامعة بنها تشارك بفريقين في هذه المسابقة احدهما من كلية الهندسة ببنها والذي يشارك بروبوت يدعم اطباء العيون في اجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين والتي تتطلب دقة ومهارة عالية والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا والذي يشارك بدورة بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش في المسطحات المائية والانهار.





وأضاف أن مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية ياتي في اطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز كما انه يعزز من فرص التعاون الاكاديمي والابتكار والابداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرئهم بالجامعات الدولية.





من جانبه أكد الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم وممثل رئيس الجامعة في حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ان الاجتماع سيتناول مناقشة عدد من الموضوعات منها دور الجامعات في التنمية المجتمعية والفرص المؤسسية والتحديات ومجالات التعاون بين الجامعات في عصر الرقمنة والتعاون الدولي في مجال التعليم وذلك بحضور اكثر من ٦٣ جامعة من مختلف دول العالم





وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية إلى أن اتحاد جامعات طريق الحرير يضم اكثر من ١٥٠ جامعة على مستوى العالم كما ان جامعة بنها هي العضو الوحيد بمصر والشرق الاوسط وافريقيا في تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد والذي يضم اكثر من ١٨ جامعة على مستوى العالم وان مشاركة الجامعة في مثل هذه الفاعليات يعد اضافة نوعية في ملف العلاقات الدولية وتعزيزها وتطويرها





وافتتح رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، اليوم يرافقة الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا معرض مستلزمات المدارس والذي تنظمة كلية الهندسة بشبرا للعام الثالث علي التوالي.









وأشار مجاهد الى أن المعرض يضم جناحين الاول خاص بالادوات الكتابية لطلاب كلية الهندسة والثاني عبارة عن مستلزمات وادوات مدرسية لابناء العاملين بالكلية وباسعار رمزية





وعلى هامش المعرض قام رئيس الجامعة بتفقد أنشطة الجوالة لطلاب الكلية وأطلع علي الاعمال الفنية للطلاب من روسمات والنقش علي الاخشاب والزجاج





كما قام السعيد بعقد اجتماع مع عميد الكلية وكلاء وروساء الاقسام بالكلية لمتابعة استعداد الكلية للعام الدراسي مشددا علي اهمية الانتهاء من كافة اعمال الصيانة الازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد