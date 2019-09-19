آخر استعدادات الأهلي لمباراة السوبر أمام الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي الذي يعقبه إعلان قائمة معسكر برج العرب.





ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الخميس.

وتشهد المحاضرة الفنية مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الزمالك، واستعراض ملخص مباريات المنافس الأخيرة وتحفيظ اللاعبين خطة مواجهة الغد.

وقرر جهاز الأهلي البقاء في الإسكندرية عقب انتهاء مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وجاء قرار الجهاز الفني بالبقاء في برج العرب بالإسكندرية عقب مباراة الزمالك في السوبر؛ بسبب ضيق الوقت قبل مباراة سموحة المحدد لها الإثنين المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويجهز رينيه فايلر نجميه أحمد الشيخ وصلاح محسن تهيدًا للمشاركة في تشكيل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدًا باستاد برج العرب.

ويرغب فايلر في الدفع بالمهاجم صلاح محسن في الهجوم على حساب مروان محسن في غياب وليد أزارو للإصابة للإصابة.

ويلعب فايلر أمام الزمالك بنفس تشكيل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، باستثناء دخول ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف الغائب للإيقاف وبذلك يلعب محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ على حساب حسين الشحات خلف المهاجم صلاح محسن

وطلب بعض أعضاء جهاز الأهلي مشاركة وليد سليمان من بداية مباراة السوبر المصري لكن فايلر تمسك برؤيته.

تغييرات في الزمالك

وأغلق الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ملف دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف في السنغال

ويستعيد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي محمد أوناجم وإمام عاشور وأشرف بن شرقي في مباراة السوبر أمام الأهلي بعدما قرر ميتشو إراحة شيكابالا ولم يقيد الثنائي أوناجم وعاشور في قائمة الفريق الإفريقية وتعرض أشرف بن شرقي للإصابة.

ويجهز الزمالك شيكابالا وأوناجم وعاشور وبن شرقي لمباراة الأهلي في السوبر المصري خاصة أن ميشتو قرر الاستعانة بهم في ظل رغبته في تحقيق الفوز على القلعة الحمراء وخطف بطولة جديدة بعد الفوز بكأس مصر