حقائق مثيرة عن جورجينا رودريجيز بعد تصريحات رونالدو

أعلن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن ممارسة الجنس مع صديقته جورجينا رودريجيز أفضل من تسجيل الأهداف بل أجمل من هدفه في مرمى مرمى فريقه الحالي عندما كان لاعبًا في ريال مدريد الإسباني وسجله على "الطائر" بخلفية مزدوجة رائعة.





من هي جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

- تبلغ من العمر 25 عامًا وولدت في مدينة خاكا شمال إسبانيا

- تعرف عليها كريستيانو رونالدو عندما كانت تعمل في المبيعات

- عملت كعارضة أزياء في مدري وراقصة باليه

- تدرس اللغة الإنجليزية في لندن وتربط بقصة حب كبيرة مع الدون









- تملك حوالي 13 مليون متابع على على انستجرام وهي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي

- بدأت علاقتها مع الدون في أواخر عام 2016 في ترويج لخط موضة "دولسي أند جابانا".

- أول لقاء جمعهما كان في باريس عندما ذهبا معا لـ "ديزني لاند" وظهر ورنالدو بشكل متنكر

- طلبت والدة رونالدو زواجه منها بعد الإنجاب لكنه لم يفعل حتى الآن

- تحرص جورجينا رودريجيز على قضاء معظم وقتها مع أبناء رونالدو

- تمارس الجيم مع رونالدو

- بدأت العلاقة مع رونالدو عندما شاهدته لأول مرة في أحد المتاجر كانت تعمل ثم تواصلت اللقاء سرًا