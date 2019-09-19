وزير التموين يطمئن المواطنين بشأن عملية تنقية البطاقات
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:08 م
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محمد عصام
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قال وزير التموين علي المصيلحي إن عمليات تنقية بطاقات التموين تستهدف ضمان وصل الدعم لمستحقيه.
وتابع "المصيلحي" خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن عمليات حذف الموطنين غير المستحقين للدعم من منظومة البطاقات التموينية لن يضار منها اي موطن، بل تستهدف ترشيد موارد الدولة، مشيرًا إلى استمرار فتح باب تلقي التظلمات للمحذوفين من منظومة الدعم مستمر حتى لا يشعر أي مواطن بالظلم.
وكانت وزارة التموين، اعلنت استمرار فتح تلقي تظلمات الموطنين المحذوفين من منظومة الدعم حتي نهاية اكتوبر القادم.
وبلغ اجمالي عدد الموطنين المحذوفين من بطاقات التموين نحو500 الف موطن.
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