أستاذ علم إدارة: 41% من الوظائف الموجودة في مصر من الممكن تحويلها لنظام "الأتمتة"





قال الدكتور محمد باغة، أستاذ علم الإدارة والتطوير بجامعة قناة السويس، إن هناك وظاائف يمكن أن تختفي ويحل محلها الروبوت، مثل "الجرسون"، لافتا إلى موظفي الاستقبال في بعض الأماكن تم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.وأشار "باغة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في عدد من الوظائف له مزايا وعيوب، حيث أنه يعد تطور حديث في البيئة التي نعيشها، ويعطي نوع من الإثارة والتشويق.وأوضح أن 41% من الوظائف الموجودة في مصر يمكن تحويلها إلى نظام "الأتمتة" أي نظام لا يتدخل فيه العنصر البشري، منوهًا بأن التقارير الأجنبية أثبتت أنه بحلول 2040 سيكون الطبيب قادر على إجراء عملية في اليابان لمريض وهو في أمريكا.ونوه بأن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي أوضح أن جيل 2010 طبيعة وظائفة مختلفة عن الوظائف الموجودة حاليا، وستعتمد وظائفهم على التكنولوجيا بشكل كبير جدا.واعتبر أن هنااك فجوة بين محتوى التعليم، وما يحتاجه سوق العمل، ولابد أن نعمل على التخطيط للمستقبل والإعداد الجيد لها، منوها بأنه قد تم تحميل 178 مليار تطبيق خلال 2018، مشددا على ضرورة الإهتمام بهذا النوع من الثقافة والمعارف، مضيفًا: "مينفعش نتعامل مع التعليم على أنه مفرخة تنتج لنا خريجيين بنفس الشكل والفكر"، مؤكدا أن الحاسب الآلي سيدخل في كثير من الأعمال في المستقبل.