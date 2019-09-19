"لصوص وهاربون".. تعرف على جهود شرطة النقل خلال 24 ساعةً



- ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى المواطنات، وذلك أثناء تواجدها بإحدى محطات السكك الحديدية.



- ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 10 قضايا "تبديد" بمدد حبس مختلفة) حال تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.



- ضبط (سيدة) حال قيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي من إحدى المواطنات أثناء تواجودها بمحطة مترو أنفاق البحوث.



- ضبط (أحد الأشخاص) لحيازته (لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 جرام - 50 جرام لمخدر الحشيش) حال تواجده بمحطة سكك حديد أسوان.



- ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "تبديد") أثناء قيامه بعرض عددٍ من تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة للبيع بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.



- ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بعرض عدد من تذاكر الدرجة الثانية المكيفة لبيعها بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط.



- ضبط (عاطل – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 قضايا متنوعة)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جراما – مبلغ مالي )، وذلك حال تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت شرطة النقل جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط الآتي:- ضبط (أحد الأشخاص - سبق اتهامه في 17 قضية متنوعة، ومحكوم عليه في 4 قضايا آخرهم قضية "شروع في سرقة") حال قيامه بسرقة حافظة نقود من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة النقل العام بقليوب.