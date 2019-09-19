تشيلسي يفشل في تحسين وضعية أبطال الدوري الأوروبي







آخر تتويجات الفريق الأندلسي إشبيلية بالدوري الأوروبي كانت في موسم 2015 – 2016 وودع دوري الأبطال في الموسم التالي من الدور ثمن النهائي بالخسارة من فريق نادي ليستر سيتي الإنجليزي لتعود اندية البريميرليج وتحقق اللقب عبر بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2016 – 2017 إلا أن كتيبة جوزيه مورينيو ودعت من دور الستة عشر على يد إشبيلية.





وكان أتلتيكو مدريد آخر المتوجين بلقب الدوري الأوروبي موسم 2017 – 2018 وودع أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور الستة عشر بالخسارة من البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وعاد تشيلسي ليكمل مسلسل النتائج السيئة في سجل الأندية المتوجة بالدوري الأوروبي في التشامبيونزليج بالخسارة من فالنسيا في الجولة الأولى.





انطلقت الثلاثاء الماضي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في نسختها رقم 65 وشهدت الكثير من المباريات بالإضافة إلى أن تلك النسخة من البطولة شهدت أيضاً مشاركة الكثير من الأندية العريقة التي تسعى للحصول على اللقب الغالي وخلافة الريدز حامل اللقب الموسم الماضي.واتجهت الأنظار صوب ملعب ستامفورد بريدج الذي شهد مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد فالنسيا الإسباني لحساب مباريات الجولة الأولى من البطولة وظن الجميع أن البلوز قادر على تحسين نتائج أبطال الدوري الأوروبي في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم التالي.وبدأت بطولة الدوري الأوروبي بالمسمى الجديد لها في موسم 2009-2010 حيث كانت تسمى في السابق ببطولة كأس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ونجح الفريق الأول بنادي أتلتيكو مدريد في الحصول على اللقب في نسخته الأولى بقيادة النمر الكولومبي راديميل فالكاو.وعلى الرغم من تتويجه باللقب فشل الروخيبلانكوس في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2010 – 2011 بعد أن إحتل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم ، وهو الموسم الذي توج فيه فريق نادي بورتو البرتغالي باللقب لكنه ودع دوري الأبطال في الموسم التالي مبكراً من دور المجموعات.وعادت كتيبة دييجو سيميوني للفوز بالبطولة من جديد في موسم 2011 – 2012 ولكنه فشل مرة أخرى في الوصول إلى دوري الأبطال بعد أن حل خامساً في الليجا ، وفي موسم 2012 – 2013 تمكن فريق تشيلسي من الفوز بالبطولة وقدم واحدة من أفضل النتائج التي حققها أبطال اليوروبا ليج في دوري الأبطال بعد أن وصل لنصف النهائي وخرج من أتلتيكو مدريد بنتيجة هدف واحد مقابل ثلاثة.وشهد موسم 2013 – 2014 بداية هيمنة فريق نادي إشبيلية بعد أن حصد اللقب للمرة الأولى لكنه فشل في الوصول لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن إحتل المركز الخامس في الليجا ليعود في موسم 2014 – 2015 ويحقق اللقب لكنه ودع مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد أن حل ثالثاً خلف فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.