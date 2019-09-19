"الأورمان" تساهم في زواج 1187 فتاة يتيمة بسوهاج ضمن مبادرة "أكفل أستر وجوز"

Advertisements

أعلنت جمعية الأورمان، بالتعاون مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، دعم زواج 1187 فتاة يتيمة على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة "أكفل أستر وجوز" وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بمراكز سوهاج المختلفة وسيتم دعم زواج 20 فتاه في شهر سبتمبر.



وصرح بذلك اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، والذي أكد على أن المبادرة تهدف إلي زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتى تأخرن في زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن بالمبالغ المالية اللازمة للزواج وذلك من أجل توفير حياه كريمة لهن كما يتم دعمهن بالمبالغ المالية المطلوبة لبداية حياه جديدة وسعيدة لهن.



وأوضح مدير عام جمعية الأورمان اللواء شعبان أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة سوهاج حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة (سوهاج – اخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينه – ساقلته – طما – طهطا - العسيرات )، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة.



والجدير بالذكر أن الجمعية دعمت منذ بداية العمل فى محافظة سوهاج زواج عدد 1187 فتاة يتيمة وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وامداد اسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج.



ومن جانبها تقدم جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج عدة خدمات إجتماعية من بينها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما تقدم جمعية الأورمان الدعم اللازم لتطوير وإنشاء المنازل للمواطننين الأكثر إحتياجًا بالإضافة إلي إجراء عمليات عيون وقلب بالمجان وتوزع الجمعية بالتعاون مع الجمعيات الصغيرة مواد غذائية وللحوم بالقري الأكثر احتياجًا علي مستوي مراكز المحافظة.