قاسم حسين: المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة "صور"

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن نسبة التمويل الممنوحة للمحافظة بجميع مراكزها التسع خلال الفترة " 2017 إلي 2019 " بلغت 1814 مشروعًا بمبلغ 8 مليون و482 ألف و500 جنيه، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل، وبلغت نسبة التحصيل في سداد الأقساط 98.3 % بمبلغ 7 مليون و568 ألف و262 جنيه، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزير التنمية المحلية لمدة 3 أعوام متتالية.



"بناء وتنمية القرية"





وأكدت وفاء فداوي مدير عام بناء وتنمية القرية أنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية) ذات العائد المالي.



"30 ألف جنيه للمشاريع الحرفية"





وأضافت فداوي أن المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها تأتى فى شكل قروض صغيرة تتراوح مابين 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه وذلك بعد رفع السقف الائتماني إلى 30 ألف جنيه للمشاريع الحرفية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع متاحة لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، وتكون دون فائدة" مصاريف إدارية فقط تصل إلي 6% طبقا للكتاب الدوري الصادر من صندوق التنمية المحلية".



"إجمالي 1729 مشروع"





نسبة التمويل الممنوحة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية لجميع مراكز المحافظة لعدد 1729 مشروعا بلغت 7 ملايين و350 ألفا و500 جنيه في مشاريع تتعلق بخدمة المرأة المعيلة والشباب.





أن نسبة تحصيل أقساط القروض المنصرفة بلغت 6 ملايين و781 ألفا و508 جنيه من أقساط قروض صندوق التنمية المحلية، حيث حققت نسبة سداد بلغت98.2%.





وتأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة علي مدار عامين مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزير التنمية المحلية في العام السابق والحالي.

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا إنه تم تسليم 70 مشروعًا استثماريا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.وأكد المحافظ أن المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة علي مدار ثلاثة سنوات مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة." 1814 مشروعًا"