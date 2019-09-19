طارق الشناوي يكتب: المنتج ح يجيبنى ليه؟

سألوا أشرف عبدالباقى فى جريدة (اليوم السابع): لماذا لم نعد نراك على شاشة السينما؟ أجابهم: من الممكن أن أقول ليس لدى وقت للسينما، وأنا مشغول بأعمالى المسرحية، لكن ببساطة أفلامى لا تحقق إيرادات، ولست نجمًا للشباك، فلماذا تتم الاستعانة بى رغم أنى حصلت على 18 جائزة. لم يستخدم أشرف كتالوج (إنقاذ النجوم عند اللزوم) الذى يغششهم الردود التقليدية على الأسئلة المحرجة، مثل، حاليا أقرأ عشرات من الأعمال الفنية، لم أجد من بينها ما يدفعنى للذهاب للاستوديو، أشعر أن جماهيرى تحملنى مسؤولية كبيرة، ولن أخذلهم أبدا، هل أطل مثلا هذا الفنان من شرفة منزله ووجدهم بالملايين يقفون على الباب هاتفين باسمه.





وإليكم إجابة أخرى لنجم يعيش فى مأزق مغاير، حيث لا أحد يعرض عليه البطولة المطلقة، بينما زملاؤه صاروا نجومًا تتصدر أسماؤهم (الأفيشات) و(التترات)، تستمع إليه يقول، لا يعنينى ولا أفكر أبدا فى البطولة المطلقة، ما أحلاها عندما تُصبح جماعية، لو جاءتنى سأقول لها أخطأتِ العنوان، هل أصبحت البطولة الجماعية مثل الصلاة جماعة ثوابها أكبر؟





نجم آخر سقط فيلمه الأخير بالسكتة الجماهيرية، من المؤكد سيتوجه باللوم إلى المنتج الذى لم يهتم بتوفير الدعاية اللازمة، وربما يتوجه لأصحاب دور العرض بالعتاب أيضا، لأنهم لم يمنحوه سوى هذا العدد المحدود من الشاشات.





مع الأسف أغلب الفنانين صاروا كسالى، ليس فقط لأنهم لا يقدمون أعمالا فنية تحمل نبضا مغايرا، لكن حتى فى علاقتهم بـ(الميديا)، ينقلون إجاباتهم المتكررة من نفس (الكتالوج) فتصبح معلبة فاقدة الحضور والمصداقية، من المؤكد أنهم ينتظرون إصدار (كتالوج) جديد، ربما يجدون بين سطوره إجابات أخرى، لسه فى (الكرتونة)!! أشرف عبدالباقى يتعامل مع الحياة الفنية بمساحة أكثر رحابة، إنه مثلا يحتل حاليا مقعد الناظر، فهو الذى دفع للمقدمة بأغلب فنانى الكوميديا فى السنوات الخمس الأخيرة من خلال (مسرح مصر)، وعندما يصعد معهم على المسرح، لا يدخل فى صراع من أجل اقتناص الضحكات، بل يترك لهم المساحة كاملة ويمهد لهم (الإيفيه) الضاحك.



