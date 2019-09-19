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القيادة المركزية الأمريكية تثمن قرار المملكة بالانضمام إلى تحالف حماية الملاحة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
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القيادة المركزية الأمريكية تثمن قرار المملكة بالانضمام إلى تحالف حماية الملاحة
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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ثمنت القيادة المركزية الأمريكية، قرار المملكة بالانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة.

وقالت القيادة المركزية، إن التهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج تتطلب حلاً دولياً.

وقبل قليل، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن أميركا تقدر إعلان الأصدقاء في المملكة والإمارات المشاركة في حماية الممرات المائية.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وكانت المملكة أعلنت، أمس الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

هذا وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الأربعاء.
ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

ويأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
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