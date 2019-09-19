قائد فرقة "منشدا مترو الأنفاق": لم نكن نتوقع انتشار الفيديو ونجاحه بهذا الشكل

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قال صلاح أحمد، مؤسس فرقة أعلام المصطفى، إن الفرقة تم تأسيسها منذ أكثر من عامين، وتوقفوا عن العمل منذ 9 شهور، وبعد أن عادت انضم للفرقة سيف مجاهد، وعمار مجاهد، منشدا مترو الإنفاق، مشيرًا إلى أن الفرقة تجتمع أسبوعيًا لعمل بروفات في سرايا القبة، كل يوم اثنين، مشيرًا إلى أن الطفلين يدرسوا بمدرسة الانشاد الديني، وانضموا للفرقة منذ شهر بعد أداءهم لنشيد "المسك فاح".



وأوضح "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الخميس، أنه لم يكن يتوقع نجاح فيديو منشدا مترو الانفاق بهذا الشكل، مشددًا على أن التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي كان جيد جدًا، مشيرًا إلى أنه ربما لم يعلم جميع من تداولوا الفيديو شيئًا عن فرقة "أعلام المصطفى"، ولا الطفلين سيف وعمار، لكن أهم ما حصلوا عليه من هذا الفيديو هو صلاة ملايين المواطنين على النبي –صلى الله عليه وسلم- بسبب هذا الفيديو.



فيما قال عمار، إنه يبلغ من العمر 12 عام، وشقيقه سيف يبلغ من العمر 8 سنوات، ومنذ صغره ولديهم موهبة الإنشاد، مشيرًا إلى أن والده كان ينشد قبله، وعندما علم بموهبته هو وشقيقه بحث لهم عن مدرسة للإنشاد الديني والتحقوا بها، بينما أوضح مجاهد فرج الله، والد عمار وسيف منشدا مترو الأنفاق، إن ابنه عمار، كان يحفظ القرآن بأحد المساجد، وكان صوته جميل في قراءة القرآن، وكان يشارك في الإذاعة المدرسة، ولذا بحثوا لهم عن مدرسة للإنشاد الديني، وبالصدفة وجدوا إعلان من فرقة إعلام المصطفى، فتوجه للفرقة وتم قبولهم بها.



ومن الجدير بالذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو داخل أحد عربات مترو الأنفاق لطفلين ينشدان قصيدة "المسك فاح" لمدح النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولاق الفيديو انتشارًا واسعًا.

