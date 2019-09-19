استثمار طاقات الشباب بايجابية.. مارثون للشباب والرياضة بالمنيا (صور)

قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مارثون تحت شعار "استثمار طاقات الشباب بصورة ايجابية"، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء قاسم حسين مُحافظ المنيا.





شارك فى المارثون مندي محمد عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية لشئون الرياضةومحمد السيد رئيس مركز العدوة ومشرفى النشاط واعضاء مراكز الشباب وتم توزيع جوائز على الفائزين.





من جانب آخر، نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية دورة "التنمية السياسية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنمية الوعى السياسي لدى أكبر عدد من شباب مصر.





حاضر في الدورة الدكتور عمر مزيون أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنيا بقاعة مديرية الشباب والرياضة، وتناول في الدورة أهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب في الحياة العامة وإعداد جيل واعى ومشارك بإيجابية في صنع القرار والتوعية، والتعبير عن الرأى وقبول الاخر في إطار ديموقراطى منظم.





وفى سياق متصل، نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 115 فعالية و5 ندوات ميدانية جديدة، بقرى المحافظة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذي توفره الدولة بالمجان.





قالت ماريا نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن نتائج الفعاليات والندوات التي قامت بها المحافظة خلال شهر أغسطس الحالي، شملت قرى مركز المنيا ( تله- نزلة حسين- البرجايه- بني أحمد- دمشير ) بالإضافة للعاملين بالمنطقة الصناعية والمصالح الحكومية والهيئات وطلاب الجامعة والسائقين.





كما تم تنظيم مارثون رياضي ومسابقة فنية للشباب فى الشعر والرسم والمسرح وتم توزيع جوائز على الفائزين.





وأضافت أن الفعاليات شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإشراف مسئولي الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبنى كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.



