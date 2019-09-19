في عهد السيسي| علاج 80 ألف مواطن بالمجان خلال 14 يوما

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ80 الف و979 مواطنًا من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الحالى.



تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 599عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 10 الاف و920 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 19 الف و205 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 1326 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 الاف و826 مواطنًا بمحافظة أسوان، و1398 مواطنا بأسيوط، و7 آلاف و487 مواطنًا بالإسكندرية، و1699 مواطنا بالاسماعيلية، و1359 مواطنًا بالاقصر، و1129 مواطنًا بالبحر الاحمر، و2936مواطنًا بالبحيرة، و11 الف و883 مواطنًا بالجيزة، و3 الاف و670 مواطنًا بالدقهلية، و863 مواطنا بالسويس، و3 الاف و999مواطنًا بالشرقية.



وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة الطبية أيضًا لــ647 مواطنًا بالغربية، و4 الاف و108 مواطنًا بالفيوم، و4 الاف و192 مواطنًا بالقاهرة، و5 الاف و519 مواطنًا بالقليوبية، و2299 مواطنًا بالمنوفية، و2651 مواطنًا بالمنيا، و1656 مواطنًا بالوادي الجديد، و4 الاف و343 مواطنًا ببني سويف، و822 مواطنًا بجنوب سيناء، و3الاف و746 مواطنًا بدمياط، و3 الاف و702 مواطنًا بقنا، و5 الاف و581 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 464 مواطنًا بمطروح.



ويذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.