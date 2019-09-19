مؤشر بورصة قطر يهبط 0.06% بمستهل جلسة الخميس

إستهلت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.06% خاسرة 5.92 نقطة، لتصل إلى مستوى 10533.06 نقطة وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 43 مليون سهم بقيمة 114.3 مليون ريال قطرى عبر 4069 صفقة، وارتفعت 16 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.59%.