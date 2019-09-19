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قطاع "النفط " يقود مؤشرات بورصة "الكويت" للتراجع بمستهل التعاملات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
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قطاع النفط يقود مؤشرات بورصة الكويت للتراجع بمستهل التعاملات
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس   نهاية جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث هبطت مؤشرات بورصة الكويت،بشكل جماعي  تحت ضغوط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز ،وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 21.680 نقطة ليصل إلى مستوى 5481.24 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسراً 19.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5914.60 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 19.120 نقطة ليصل إلى مستوى 4649.96 نقطة ،وجرى التداول بمستهل التعاملات على 154.4 مليون سهم بقيمة 53.8 مليون دينار كويتى عبر 8612 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.83%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "شركة العقارات المتحدة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.25%، تلاه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 4.24%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 3.95%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.91%، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.80%.
 
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