بورصة "دبي " تخسر 10.81 نقطة بالتعاملات الصباحية اليوم
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
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نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع ، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.38% خاسراً 10.81 نقطة ليصل إلى مستوى 2812.75 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 118.5 مليون سهم محققة ما قيمته 231 مليون درهم من خلال تنفيذ 1727 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 20 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.71%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.83%.
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