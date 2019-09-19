فرنسا تشكك في مزاعم الحوثي بشأن الهجوم السعودي





وأضاف أنه لا يتكهن بمن المسؤول، لكنه كرر أن فرنسا أرسلت خبرائها إلى المملكة العربية السعودية للتحقيق في ما حدث.



وتشتبه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في أن إيران كانت وراء هجوم السبت على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم وحقل نفط رئيسي.



وحث لو دريان إيران على احترام اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية و"العودة إلى الطاولة" لاستعادة الهدوء في منطقة الخليج الفارسي التي تزداد توترًا.



وتابع قائلا إن فرنسا تتحدث إلى "كل شخص في المنطقة" وهي تدفع باتجاه حل دبلوماسي بدلًا من نزاع عسكري جديد.



وتقول الإمارات العربية المتحدة إنها انضمت إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية المجاري المائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد هجوم على منشآت النفط السعودية.



أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن قرار الإمارات في بيان صدر اليوم الخميس. ونقلت عن سالم الزعابي من وزارة الخارجية الإماراتية قوله إن الإمارات انضمت إلى الائتلاف "لضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة إلى الاقتصاد العالمي".



انضمت المملكة العربية السعودية إلى التحالف يوم الأربعاء. كما تشارك أستراليا والبحرين والمملكة المتحدة.



شكلت الولايات المتحدة التحالف بعد الهجمات على ناقلات النفط التي يلقي المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على إيران، وكذلك مصادرة إيران لناقلات النفط في المنطقة. وتنفي إيران أن تكون وراء انفجارات الناقلة.



أدى الهجوم على منشآت النفط السعودية يوم السبت إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط.

و في وقت سابق، ارسلت فرنسا خبراء للمساعدة في التحقيق في هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية.



أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الخطوة في بيان الأربعاء بعد أن تحدث الزعيم الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



يقول البيان إن الخبراء الفرنسيين يطلبون من السعودية المساعدة في "إلقاء الضوء على مصدر وأساليب" الهجمات.



ندد ماكرون بالهجمات وشدد على أهمية أمن المملكة العربية السعودية.



قال مكتب ماكرون يوم الثلاثاء إن فرنسا تواصل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات في جميع أنحاء الخليج الفارسي.



وقد أوضح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن جهودها الدبلوماسية لحل أزمة الخليج الفارسي، قائلا إن فرنسا لا تزال تعمل خلف الكواليس قبل زيارة ماكرون للجمعية العامة للأمم المتحدة - لكنها لن تقدم مزيد من التعليقات، ولم تعلق السلطات الفرنسية على التطورات الأخيرة.



وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا يوم الأحد قائلة "إن فرنسا تدين بشدة هجمات الأمس على منطقتي بقيق وخريص النفطيتين، وتعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم التوترات ومخاطر الصراع في المنطقة. من الضروري أن يتوقفوا ".



تدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي "لتحمل مسؤوليته في إدانة مرتكبي هذه الأفعال" ومواجهة المسؤولين عن الهجوم على المنشآت النفطية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.



نُقلت تصريحات الحكومة في وسائل الإعلام الحكومية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الثلاثاء الذي أشرف عليه الملك سلمان، والذي نُقل عن قوله إن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن مثل هذه "الهجمات الجبانة".



وقال مجلس الوزراء إن الهجمات على حقل نفط أرامكو ومنشأة معالجة الخام الرئيسية تهدد الأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية. كررت الحكومة اتهامها باستخدام الأسلحة الإيرانية في الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.



وأدى الهجوم، الذي اعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران مسئوليته عنه، إلى تعليق 5.7 مليون برميل من الخام السعودي يوميًا وملياري قدم مكعب من الغاز.





أعرب كبير الدبلوماسيين الفرنسيين، عن شكوكهم في مزاعم الحوثيين المتمردين في اليمن، بأنهم المسؤولون عن هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة على منشآت النفط السعودية.وأشار وزير الخارجية جان إيف لو دريان اليوم الخميس، على شاشة تلفزيون "سي إن إن"، إلي أن المزاعم "ليست ذات مصداقية كبيرة".