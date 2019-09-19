التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وربح رأس المال السوقى في تلك اللحظات نحو 400 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.6 مليار جنيه وذلك في ظل أحجام تداول منخفضة .

مؤشرات البورصة المصرية

هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14701 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1441 نقطة.





أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 19-9-2019





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع، مع تماسك نسبي للقيادات بعد إستيعاب السوق الأنباء الجيوسياسية بالمنطقة، وذلك بعد إجتماع وزير الطاقة السعودي وطمأنة المجتمع الدولي بمقدرة السعودية علي العودة مجدداًلإستيعاب الطلب والعقود المبرمة دون تأثير هذا الحادث ، بالإضافة الي الإعلان عن إستعادة نصف الطاقة الانتاجية المعطلة بسبب الحادث خلال 3 أيام و ترقب إجتماع الفيدراالي الخاص بتحديد الفائدة .









رأس المال السوقي المقيد بالبورصة المصرية





وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 500 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.2 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14745 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة كذلك بنسبة 0.05% مغلقاً عند مستوي 540.8 نقطة ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% مغلقاً عند مستوي 1,440.43 نقطة .









تعاملات المستثمرين ببورصة مصر





وسجلت تعاملات المصريين في الأسهم والسندات خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 2.436 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 2.422 مليار جنيه، و13.8 مليون جنيه على التوالي.





تداولات البورصة المصرية