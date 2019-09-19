جامعة بنها تناقش مقترح منظومة التأمين الصحي الجديد 

عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الخميس، اجتماعا مع اللجنة الطبية المشكلة لدراسة وضع مقترح نظام التأمين الصحي الجديد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عزت الخياط رئيس مجلس إداراة نادي أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.





وخلال الاجتماع تم مناقشة المقترح الذي قامت باعداده مجموعةً العمل الثلاثية المكونة من الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب.





وقال السعيد إنه تم مناقشة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي وتم الاتفاق مع مجموعة العمل الطبية وأعضاء نادي هيئة التدريس علي اعداها في شكلها النهائي لعرضها علي مجلس الجامعة للدراسة والإعتماد.





من ناحية أخرى ناقش الإجتماع بعض الأمور المتعلقة بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس ووعد رئيس الجامعة بحل هذة المشكلة والسعي لتوفير مقر جديد للنادي.





وكانت قد أعلنت جامعة بنها، عن مشاركتها في مسابقة الروبوت العالمية المقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير والذي تستضيفة جامعة شيان بالصين خلال الفترة من ١٧- ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩.





وأشار السعيد الى أن جامعة بنها تشارك بفريقين في هذه المسابقة احدهما من كلية الهندسة ببنها والذي يشارك بروبوت يدعم اطباء العيون في اجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين والتي تتطلب دقة ومهارة عالية والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا والذي يشارك بدورة بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش في المسطحات المائية والانهار.





وأضاف أن مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية يأتي في اطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز كما انه يعزز من فرص التعاون الاكاديمي والابتكار والابداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرئهم بالجامعات الدولية.





من جانبه أكد الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم وممثل رئيس الجامعة في حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ان الاجتماع سيتناول مناقشة عدد من الموضوعات منها دور الجامعات في التنمية المجتمعية والفرص المؤسسية والتحديات ومجالات التعاون بين الجامعات في عصر الرقمنة والتعاون الدولي في مجال التعليم وذلك بحضور اكثر من ٦٣ جامعة من مختلف دول العالم.





وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية إلى أن اتحاد جامعات طريق الحرير يضم اكثر من ١٥٠ جامعة على مستوى العالم كما ان جامعة بنها هي العضو الوحيد بمصر والشرق الاوسط وافريقيا في تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد والذي يضم اكثر من ١٨ جامعة على مستوى العالم وان مشاركة الجامعة في مثل هذه الفاعليات يعد اضافة نوعية في ملف العلاقات الدولية وتعزيزها وتطويرها.





وافتتح رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، اليوم يرافقة الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا معرض مستلزمات المدارس والذي تنظمة كلية الهندسة بشبرا للعام الثالث على التوالي.





وأشار مجاهد الى أن المعرض يضم جناحين الاول خاص بالادوات الكتابية لطلاب كلية الهندسة والثاني عبارة عن مستلزمات وادوات مدرسية لابناء العاملين بالكلية وباسعار رمزية.





وعلى هامش المعرض قام رئيس الجامعة بتفقد أنشطة الجوالة لطلاب الكلية وأطلع علي الاعمال الفنية للطلاب من روسمات والنقش علي الاخشاب والزجاج.





كما قام السعيد بعقد اجتماع مع عميد الكلية وكلاء وروساء الاقسام بالكلية لمتابعة استعداد الكلية للعام الدراسي مشددا علي اهمية الانتهاء من كافة اعمال الصيانة الازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.





وعلى جانب آخر وقع الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ايفان ايفانوفتش رئيس اكاديمية موسكو الحكومية للطب البيطرى والتكنولوجيا الحيوية بموسكو مذكرة تفاهم بين الجامعة والاكاديمية وذلك فى مجال التبادل الطلابى والعلمي.





جاء ذلك على هامش زيارة وفد جامعة بنها برئاسة المغربى والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى للاكاديمية فى اطار سياسة جامعة بنها للإنفتاح على العالم وبناء شركات وتبادل طلابي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية العريقة.





وقال المغربي إن اتفاقية التعاون تهدف الى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية والمهنية المتخصصة مع الجانب الروسي، وكذلك تبادل الطلاب والأساتذة بين الجانبين مما يسهم فى تطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعلمية.





وأضاف الدكتور المغربي أنه تم خلال الزياة عقد لقاء مع عدد من الأساتذة المتخصصين ومناقشة سبل التعاون المستقبلي وكذلك زيارة عدد من الاقسام العلمية والإكلينيكية والمعامل البحثية باكاديمية موسكو الحكومية للطب البيطري التى تعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية بموسكو فى هذا المجال ومجهزة بكافة الوسائل التعليمية الحديثة.





من جانبه أكد الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري أن التعاون العلمي مع الاكاديمية والتبادل الطلابي والبرامج التدريبية سوف ينعكس بصورة ايجابية على العملية التعليمية بالكلية مشيرا الى انه تم زيارة مزرعة الأسماك البحثية والمعهد البحثى للطيور واللذان يعدان من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة فى هذا المجال بروسيا.





فيما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على تطوير العملية التعليمية ودعم فرص التدريب بما يساهم فى دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.





وأضاف الدكتور السعيد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي، بهدف زيادة التبادل الطلابي ودعم بناء قدرات شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.



