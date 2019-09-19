وزير الخارجية الفرنسي: لا يوجد سبب لإلغاء قرار رفض لجوء إدوارد سنودن

قال العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، يوم الاثنين، إنه سيحب أن يمنحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حق اللجوء السياسي في فرنسا ويحظى بدعم وزير العدل نيكول بيلوبت.





وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، بأنه لا يوجد سبب لإلغاء قرار 2013 برفض إدوارد سنودن العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي اللجوء في فرنسا.





وهرب إدوارد سنودن من الولايات المتحدة في يونيو 2013 خوفًا من المقاضاة بعد أن كشف عن وثائق سرية تثبت ممارسات المراقبة على النطاق الصناعي لوكالة الأمن القومي وحلفاء أمريكا.





تم إلغاء جواز سفر إدوارد سنودن بعد وقت قصير من مغادرته البلاد، ووصل في النهاية إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء. في الولايات المتحدة، يواجه عقوبة السجن لمدة 30 عامًا بتهمة التجسس وسرقة الممتلكات الحكومية.





وذكر إدوارد سنودن، أيضًا، أنه مستعد للعودة إلى الولايات المتحدة، بشرط الحصول على محاكمة مفتوحة وعادلة، لكنه يشك في أن ذلك سيكون ممكنًا بسبب موقف السلطات الأمريكية.





وقد طالب إدوارد سنودن، العميل السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، والذي سرب وثائق سرية لبرامج مراقبة حكومية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنحه حق اللجوء، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.





وأكد إدوارد سنودن، الذي يعيش الآن في روسيا لتجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، في مقابلة بثتها إذاعة إنتر الفرنسية، الاثنين، أن "حماية المبلغين عن المخالفات ليس عملاً عدائيًا."





وقال، إنه يشعر بأنه يحق له الحصول على الحماية في فرنسا.





وتقدم إدوارد سنودن دون جدوى بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا عام 2013 خلال عهد سلف ماكرون، فرانسوا هولاند، كما طلب اللجوء في عدة بلدان أخرى.





وستصدر مذكرات سنودن، التي تحكي قصة حياته لأول مرة، الثلاثاء، في حوالي 20 دولة من بينها فرنسا، فيما لم ترد الرئاسة الفرنسية على هذا الطلب.





أيد مسؤول فرنسي رفيع فكرة منح اللجوء السياسي للموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، والذي كان يعيش في المنفى على مدى السنوات الست الماضية بعد تسريب وثائق سرية تجرم جهود المراقبة الجماعية للحكومة الأمريكية.





وقالت نيكول بيلويت، وزير العدل الفرنسية، عبر البرنامج الإذاعي Le Grand Jury، يوم أمس الاحد: "نعم جيد. أنا أدعم ذلك". مشيرة إلى الدستور الفرنسي، الذي يمنح وضع اللاجئ لمن "يتعرض للاضطهاد بسبب أفعاله / أفعالها لدعم الحرية".





وأضافت "بيلويت": "أعتقد أنه يجب علينا أن نظل مخلصين لمبادئنا القوية المتعلقة بالهجرة، يجب أن نقبل طالبي اللجوء".



