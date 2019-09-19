شريف رمزي يصطحب طفلته مع لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 ستشهد عرض ما يزيد عن 80 فيلما.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الفيلم الذي سيعرض في افتتاح الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.





واختار المهرجان فيلم Ad Astra للنجم براد بيت ليعرض في الافتتاح الذي سيقام في سينما المارينا .





الفيلم من بطولة براد بيت، تومي لي جونز، ليف تيلر، روث نيجا ، وعرض للمرة الأولى منذ أيام خلال فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.





تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء يدعى روي ماكبرايد يجسد دوره "براد بيت"، يذهب في مهمة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزا يهدد البشرية وبقائها على كوكب الأرض .



