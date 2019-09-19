شريف رمزي يصطحب طفلته مع لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 ستشهد عرض ما يزيد عن 80 فيلما.
وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الفيلم الذي سيعرض في افتتاح الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.
واختار المهرجان فيلم Ad Astra للنجم براد بيت ليعرض في الافتتاح الذي سيقام في سينما المارينا .
الفيلم من بطولة براد بيت، تومي لي جونز، ليف تيلر، روث نيجا ، وعرض للمرة الأولى منذ أيام خلال فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.
تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء يدعى روي ماكبرايد يجسد دوره "براد بيت"، يذهب في مهمة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزا يهدد البشرية وبقائها على كوكب الأرض .
ضيوف حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
يحضر فعاليات الافتتاح والمهرجان عدد كبير من النجوم منهم يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوغدير ولفيف كبير من النجوم الذين يحرصون على حضور المهرجان ومتابعة أفلامه المتميزة وبرامجه المختلفة.
أفلام مهرجان الجونة السينمائي
يعرض المهرجان ٨٠ فيلما متميزا معظمها قادم من مهرجانات عريقة وبعضها حصد جوائز عديدة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي، ويقدم جسر الجونة هذا العام مائدة حوار حول أصوات اللاجئين في السينما تقام في الثانية عشرة والنصف ظهر السبت القادم، كما تقام حلقات نقاش حول عدد من الموضوعات المختلفة هي: "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، وينظم جسر الجونة محاضرات عن الترميم والحفاظ على الأفلام وجماليات تصميم الصوت ورحلة الوثائقي مع مي المصري، ومابين الواقع والشاشة حوار مع فريد بوغدير تديره هند صبري. وبالتعاون مع السفارة الأمريكية يقيم المهرجان حفلا موسيقيا الأربعاء القادم للاحتفاء بالأعمال الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمالا سينمائية عظيمة، يقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي.
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