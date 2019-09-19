ننشر فعاليات اليوم الأخير من الملتقى السابع للتراث في المتحف الإسلامي

لليوم الخامس على التوالي تستمر فعاليات الملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية، والذي تضمن ورشة أشرف عليها القسم التعليمي بالمتحف، والتي تأتي بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وفيها تعلم الأطفال وتدربوا على حرف الخط العربي والطبع على القماش بتصميمات لزخارف نباتية كما تعلموا فنون الرسم والتلوين.





ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن الملتقى الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس، تضمن أيضًا ورشة للتدريب على الحرف التراثية في المشغولات المختلفة كخشب الخرط والسيرما على النسيج، والجلود، وورش للتدريب على الفسيساء والحلي والزجاج المعشق والخزف.





وعلى هامش الملتقى نظم المتحف حتفالية بيوم اليتيم طوال أمس الأربعاء، تضمنت جولات للأطفال بين معروضات المتحف، وورش عمل وألعاب ترفيهية، وجوائز تم توزيعها عليهم.





والملتقى الذي نهايته اليوم الخميس هو أحد الأنشطة التي يسعى قطاع المتاحف عبرها لتفعيل دور المتحف الإسلامي، لإبراز قيمة وتاريخ مصر خلال العصر الإسلامي، كما يسعى لمد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.





ومتحف الفن الإسلامي في مصر هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، فالحضارة الإسلامية في مصر بدأت في وقت مبكر للغاية 21 هـ، وترعرعت فنونها وتطرت على أيدي المصريين، وبحكم سعة وترامي حدود الدولة الإسلامية، صار هذا الفن ملئ بمختلف التأثيرات الفنية من أقطار الأرض المختلفة.





نجد المتحف الذي يضم 100 ألف قطعة أثرية يعرض لتحف من مصر بالطبع، ومن الهند والأندلس وإيران وشبه الجزيرة والمغرب ودول شرق آسيا ومن كل أنحاء العالم الإسلامي.





ويستقبل المتحف زواره يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويوم السبت يفتح المتحف أبوابه مساءً من الخامسة والنصف وحتى التاسعة، بتذاكر دخول للفترتين للمصريين 20 جنيهًا للكبار و5 جنيها للطلاب، ومعفى من رسوم الدخول كل من تجاوز الستين والأطفال في المرحلة الابتدائية والصحفيين وطلاب آثار وتاريخ وهندسة قسم عمارة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإرشاد سياحي.





اقرأ أيضًا



