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تطور جديد حول علاج مؤمن زكريا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
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تطور جديد حول علاج مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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علي نبوي
 
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غادر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة صباح اليوم متوجهًا إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج هناك.

ورافق زكريا في هذه الرحلة أحمد يحيى وكيل اللاعب، حيث سيتم عرضه على فريق طبي هناك لمتابعة حالته وتشخيص مرضه تمهيدًا للعلاج والعودة للملاعب.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، حيث أعير لنادي أحد السعودي، لكن النادي فسخ تعاقده معه، ليعود للنادي الأهلي، ولم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية للموسم الجديد بسبب الإصابة.

الخطيب يؤازر مؤمن زكريا
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وقدم له كل سبل الدعم والمؤازرة.

وأكد الخطيب للاعب بان النادي الأهلي سيقف بجواره ولن يتخلى عنه وسيتحمل كافة التكاليف الخاصة بسفره إلى ألمانيا ورحلة العلاج.

كما أكد الخطيب لمؤمن بأن النادي في انتظاره بعد العودة من ألمانيا والتعافي من الإصابة، وعودته للملاعب مرة أخرى، وأن الجماهير الحمراء تنتظره، لإسعادها من جديد.

والجدير بالذكر أن عدد كبير من لاعبي كرة القدم في مصر أبدى دعمه الشديد لمؤمن من خلال الاحتفال بالأهداف على طريقته أو توجيه عدد من الرسائل له.
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