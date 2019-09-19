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مع العسل كله.. مي سليم تنشر صورة لها برفقة فيفي عبده وشقيقتها ميس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
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مع العسل كله.. مي سليم تنشر صورة لها برفقة فيفي عبده وشقيقتها ميس
مي سليم وميس وفيفي عبده
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها تجمع فيها بين الفنانة فيفي عبده، وشقيقتها الفنانة ميس حمدان.

وعلقت مي سليم، على الصور قائلة: "مع العسل كلوا والقمر و خمسة مواة ببحبك".

ومن المقرر أن يحل الثنائي مي سليم وميس حمدان ضيفتان على فيفي عبده في برنامجها الجديد، الذي أعلنت انطلاقه عبر شاشة "إم بي سي" قريبا.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى عباءة باللون الأصفر، مزينة بالنقوش الزاهية، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ميك أب جذابا يتناسب مع اطلالتها الجميلة.

وعلقت على الصورة قائلة:"قوتنا واحدة انتظرونى بإذن الله على mbc cinq ".

وتستعد فيفى لطرح برنامجها الجديد "خلي بالك من فيفي"وهو برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عدداً من الفنانين المغاربة والعرب. من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.

وأعلنت مؤخرا "مجموعة قنوات MBC" عن إطلاق "MBC5" أو "MBC Cinq بالفرنسية" التى تحمل شعار "قوتنا واحدة"، ينطلق البث الفضائي لـ MBC5 يوم السبت 21 سبتمبر الحالي، وأول عرض تبدأ به القناة هو الموسم الخامس من برنامج the Voice.

نتيجة بحث الصور عن فيفي عبده

فيفي عبده وتقديم البرامج
قدمت الفنانة فيفي عبده، العديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامجا بعنوان "سلام مربع" عبر قناة "إيه آر تي أفلام2" عام 2004 . 

وقدمت عام 2014 برنامجا بعنوان "أحلى مسا"، على قناة "إم بي سي" مصر، وفي تجربة ثالثة قدمت برنامجا آخر بعنوان "خمسة مووواه"، عبر قناة "تن" عام 2015.
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