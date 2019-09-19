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بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
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بروفات بنات بهججة استعدادًا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين (صور)
بروفات بنات "بهججة"
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الفجر الفني
 
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بدأت أسرة مسرحية "اللي عليهم العين"، احدث إنتاجات مسرح "كايرو شو" بروفات مكثفة استعدادا لانطلاقها يوم الخميس بعد المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري، بقيادة مخرج العمل محسن رزق.

 

ومن المقرر ان تعرض المسرحية "ماتينيه " علي خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، الذي سيشهد  تقديم عرضين مختلفين علي نفس المسرح لأول مرة، حيث ستستمر عروض الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني في "السواريه".

 

 

"اللي عليهم العين" كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة.

 

مسرحية "اللي عليهم العين" إخراج محسن رزق، وتأليف وأشعار حاتم حسين، والحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وديكور كريم مهدي.

 

وتدور أحداثها في قالب كوميدي اجتماعي حول رجل أعمال محب للسلطة والمال تتوفي زوجته ليكتشف انه لا يعلم شيئ عن تفاصيل حياة بناته الأربعة ، في نفس الوقت الذي يتم ترشيحه لمنصب رفيع المستوي ، و يجد نفسه في صراع بين معركة الحصول علي المنصب و التركيز مع بناته.

بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
بروفات بنات "بهججة" استعدادًا لافتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" (صور)
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طباعة
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