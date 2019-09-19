يا صباح البونجور.. هيدي كرم بإطلالة جديدة على الانستجرام
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
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الفجر الفني
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نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بمكياج صارخ.
وعلقت هيدي كرم، على الصورة قائلة: "ياصباح البونجور".
وردت عليها الفنانة لقاء الخميسي، قائلة: "صباح الهنا على القمر كله".
يشار إلى أن هيدى كرم، خاضت السباق الرمضانى بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.
مسلسل كلبش 3، بطولة النجم أمير كرارة، ناقش من خلال الثلاث أجزاء للمسلسل قضايا تخص محاربة الإرهاب والدول المعادية لمصر.
يُذكر أن مسلسل كلبش عرض منه الجزء الأول عام 2017، وتلاه صناع العمل بالجزء الثاني عام 2018، ثم الجزء الثالث هذا العام، والذي شارك في بطولته أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، ويسرا اللوزي، وهشام سليم، ومحمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
هيدي كرم وبرنامج كلام ستات
وفي إحدى حلقات برنامج "كلام ستات" التى تقدمه كلا من شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم، ويذاع عبر شاشة ON E، ناقشوا بعض مشاكل المشاهدين في فقرة "اسأل الستات"، تناولوا مشكلة إحدى السيدات التى تشكو من قيام زوجها ببيع كل أثات المنزل، ولم يبقي لها سوى السرير، لكنها تحتار في اتخاذ قرار بسبب حسن معاملته لها، فانفعلت الفنانة هيدي، معبرة عن رفضها لرد فعل الزوجة، وقالت:" إنها لا ترى أي حل لتلك المشكلة سوى الطلاق، وتساءلت كيف سينفق الزوج على تعليم ابنه لو كان لا يمكنه الإنفاق على معيشة أهله،وأضافت أنها تستغرب من حديث بعض السيدات عن قبولهم لعيوب أزواجهم بسبب حسن معاملتهم لهن، وأشارت أن حسن المعاملة شيء طبيعي بين أي زوجين، ولا يجب أن يتم اعتبار ذلك من المميزات.
الفنانة هيدي كرم قامت مؤخرا بنشر صورة من كواليس برنامجها "كلام ستات" عبرحسابها الرسمي على موقع" إنستجرام"، وظهرت هيدى في الصورة بصحبة الفنانة نهال عنبر، والمذيعة شيريهان أبو الحسن، والمخرج الكبير خالد جلال.
وعلقت على الصورة قائلة: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".
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