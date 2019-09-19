ثبات في أسعار الفاكهة والخضراوات في أسواق محافظة قنا اليوم الخميس



أسعار الخضراوات:

شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيه، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



في حين بلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



أسعار الفواكة:

شهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الثبات، حيث وصل سعر الجوافة من 7 ونصف الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيه، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 25 جنيهًا.



حالة الطقس اليوم في قنا:

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، في محافظة قنا، ارتفاعًا بسيطًا في درجات الحرارة، المتوقعة اليوم، والتي وصلت الى 38 للكبرى و25 للصغرى.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، أن اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.



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