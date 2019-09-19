نافاس يكذب إفشاء أسرار زيدان لباريس سان جيرمان

كذب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ما أثير عن إفشاء أسرار خطط زين الدين زيدان مدرب ناديه السابق ريال مدريد إلى توماس توخيل مدرب سان جيرمان مما تسبب في خسارة الملكي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وقال نافاس لصحيفة ماركا الإسبانية: "لم أقل شيئاً لمدربي توماس توخيل، ولا ينبغي أن أخبره أي شيء، إنه مدرب يقرأ المباريات جيداً ".

وذكرت تقارير صحيفة قبل عدة أيام أن نافاس أفشى أسرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الخططية لمدربه الألماني لكي يضع يده على مواطن القوة والضعف في العملاق المدريدي.

وعن علاقته بلاعبي ريال مدريد، قال نافاس: "الكل كان يحبني وأظهر حبه لي، والعناق والمحبة التي رأيتها اليوم من زملائي السابقين أمور تقول الكثير عن الوقت الذي قضيناه معاً".

كانت جماهير ريال مدريد كانت قد عارضت رحيل نافاس عن قلعة "الميرنجي"، وذلك بعد ما أحرز مع الفريق الملكي لقب أبطال أوروبا ثلاثة مرات متتالية بالإضافة إلى ألقاب أخرى.

ريال مدريد يشعل أزمة في ليفربول

حول نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بعد فشل التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وجَّه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع فان دايك بارتداء قميص الملكي وهو ما يشعل أزمة في ليفربول لأنه المدافع الأساسي في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك بمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حاليًا.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت".

وحصد فان دايك لقب أفضل لاعب في أوروبا، ليكون بذلك هو أول مدافع في تاريخ كرة القدم يتوج بهذه الجائزة الرفيعة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نجح اللاعب الهولندي في خطف اللقب بعد منافسة قوية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقاد فان دايك ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2005، وكذلك لقب بطولة السوبر الأوروبي ونجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، وهذا بعدما تفوق المدافع صاحب ال27 عامًا على أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وبرناندو سيلفا وسيرجيو أجويرو وهاري كين.

أرقام فردية خرافية من فان دايك

شارك فان دايك رفقة ليفربول في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أي إنه لم يغب سوى عن مباراة واحدة فقط، وسجدل ثلاث أهداف مع فريقه وصنع هدفين لزملائه، وتمكن فان دايك رفقة زملائه في خط الدفاع ورفقة حارسهم أليسون بيكر في جعل ليفربول يخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة من أصل 38 مباراة لعبت في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ولم ينجح أي مهاجم في "مراوغة" فان دايك خلال الموسم الماضي بالكامل، وكان اللاعب قد أكمل 50 مباراة بدون أن يتعرض للمراوغة إلى أن كسرت هذه السلسلة بعدما تجاوزه لاعب أرسنال نيكولاس بيبي في مباراة ليفربول والجانرز الأخيرة في بطولة الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى ذلك نجح فيرجيل فان دايك في الفوز الالتحامات الجسدية 24 مرة، لا يمتلك سوى خطأ وحيد فقط منذ بداية الموسم الماضي تسبب في هدف كان أمام نادي فولهام.



