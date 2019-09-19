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اسعار الاسمنت اليوم 19-9-2019 في مصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
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اسعار الاسمنت اليوم 19-9-2019 في مصر
اسعار الاسمنت اليوم
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أسعار الاسمنت اليوم في مصر 
تستقر أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الصباحية اليوم الخميس 19-9-2019 وجاء ذلك على خلفية تراجع حالة العرض والطلب على الاسمنت في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية، وكانت الاسعار قد شهدت حالة جديدة من الارتفاع أثرت على حركة البيع والشراء في المصانع المحلية وننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار الاسمنت في المصانع خلال تعاملات اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الاسمنت اليوم الخميس 19-9-2019
 سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.

استقرار اسعار الاسمنت في الاسواق
تشهد اسعار الاسمنت حالة استقرار في الاسواق ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.



اسعار الاسمنت اليوم في مصر 

  اسم الشركة

المنتج

السعر

العربية للأسمنت

الاسمنت المسلح

823 جنيه مصري

العربية للاسمنت

النصر

800 جنيه مصري

اسمنت اسيوط

المهندس

808 جنيه مصري

اسمنت اسيك

المنيا اسيك

818 جنيه مصري

اسمنت المؤسسة

العربية للتصنيع

808 جنيه مصري

اسمنت مصر

قنا المسلحة

800 جنيه مصري

اسمنت جنوب الوادى

جنوب الوادى

800 جنيه مصري

اسمنت السويدى

السويدي

825 جنيه مصري

اسمنت شورى

شورى

800 جنيه مصر

اسمنت حلوان

حلوان

833 جنيه مصري

اسمنت بوتدلاند

طره

818 جنيه مصري

اسمنت السويس

السويس للاسمنت

805 جنيه مصري

اسمنت الشركة القومية

الشركة القومية

800 جنيه مصري

اسمنت سيناء

سيناء

808 جنيه مصري

اسمنت العريش

العسكرى

800 جنيه مصري

ميدكوم اسوان

اسمنت ميدكوم

800 جنيه مصر ي




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