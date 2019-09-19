ربنا يخليكم لبعض.. زوجة سامح حسين تدعمه قبل عرض "المتفائل"
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:48 ص
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الفجر الفني
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نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له تجمعه بزوجته، قبل عرض مسرحيته الشهيرة "المتفائل".
وعلق "حسين" على الصورة قائلة: "قبل بداية المسرحية والتشجيع الدائم".
تفائل"، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما دفع الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إصدار قرار بمد العرض، 15 ليلية، بدًأ من غدًا الثلاثاء 17 سبتمبر، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المسرح.
يذكر أن عرض "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كافة عناصره المسرحية.
عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.
من دراسة الحقوق لعالم الفن
درس في كلية الحقوق والأداب المصرية قسم مسرح، كما تخرج من مركز الأبداع بدار الأوبرا، اشتهر بخفة دمه وقدرته المدهشة على اضحاك الجمهور. بالرغم من أن الفنان سامح حسين قام بالعديد من الادوار الصغيرة في السينما أو على التلفزيون. كانت بدايته الحقيقية في مسلسل السيت كوم المصري راجل وست ستات بتقديمه دور رمزى الشاب الغبي الساذج ابن عم (عادل) (قام بدوره أشرف عبد الباقي)، حيث احبه الجمهور جدا واشتهرت جملته الشهيرة بالمسلسل دووولة حبيبى وأصبح أحد النجوم الأساسين في نجاح المسلسل. وزاد المسلسل من شهرته فقام بالاشتراك في العديد من الافلام وقام بمشاركة البطولة مع أحمد مكي في فيلم إتش دبور.
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