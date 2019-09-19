مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لانطلاق دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي والتي ستنطلق مساء اليوم في النسخة الجديدة 2019- 2020.

ومن المقرر أن تفتتح المباريات مساء اليوم في السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة الموافق الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وتوج فريق تشيلسي الإنجليزي ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي والتي جاءت على حساب مواطنه أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يتم نقل المواجهات عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري.

ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي:





كلوج × لاتسيو.. 6:55





لاسك لينز × روزنبيرج.. 6:55

خيتافي × طرابزون سبورت.. 6:55

بي إس أيندهوفن × سبورتنج لشبونة..6:55

بازل × كراسنودار.. 6:55

أبويل × دوديلانج..6:55

كوبنهاجن × لوجانو..6:55

ستاندرليج × جيماريتش.. 6:55

قرة باج × إشبيلية..6:55

آينتراخت × آرسنال..6:55

رين × سيلتك..6:55

دينامو كييف × مالمو..6:55

فولفسبورج × ألكسندريا..9:00

إسبانيول × فيرينكفاروسي..9:00

رينجرز × فينورد.. 9:00

بورتو × يونج بويز..9:00

سلوفان × بشيكتاش..9:00

بروسيا مونشينجلادباخ × ولفسبرجر..9:00

بارتيزان × ألكمار..9:00

روما × بلدية إسطنبول..9:00

جينت × سانت إيتيان..9:00

مان يونايتد × إستانا..9:00

ولفرهامبتون × براجا..9:00

لودوجوريتس × سيسكا موسكو..9:00



