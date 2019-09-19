بومبيو: الولايات المتحدة تدعم "حق السعودية في الدفاع عن نفسها"

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أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن أمريكا تدعم "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها" بعد الهجوم الذي استهدف قلب صناعة النفط لديها، وجاءت التعليقات بعد وصف الهجوم بأنه "عمل حرب".



أعادت الهجمات إثارة المخاوف من اندلاع حريق أوسع في المنطقة، حيث لا تزال التوترات شديدة بسبب اتفاق إيران النووي المنهار مع القوى العالمية.



جاءت تعليقات بومبيو على تويتر أثناء وجوده في جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد لقائه بوزير دفاع المملكة محمد بن سلمان. عرض السعوديون يوم الأربعاء حطام الصواريخ وطائرات بدون طيار، واستشهدوا بأدلة أخرى تزعم أن الغارة كانت "تحت رعاية إيران بلا شك".



حذرت إيران، التي نفت تورطها في الهجوم، الولايات المتحدة من أنها سترد على الفور إذا تم استهدافها.



كتب بومبيو تغريدة في وقت مبكر من اليوم الخميس بعد لقائه مع الأمير محمد حول هجوم صاروخي بدون طيار وصواريخ كروز يوم السبت على منشأة لمعالجة النفط وحقل النفط. وقد أعلن متمردو الحوثي في اليمن، الذين تدعمهم إيران، مسئوليتهم عن الهجوم، لكن تزعم الولايات المتحدة أن إيران نفذت هذا الهجوم.



ووصف بومبيو الهجمات بأنها "غير مسبوقة". وتابع قائلا ان "الولايات المتحدة تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها.. لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني المهدد".



لم يوضح بومبيو. لم يلزم الرئيس دونالد ترامب نفسه بشأن ما إذا كان سيأمر بالانتقام العسكري الأمريكي. وقال بشكل منفصل يوم الأربعاء إنه يتحرك لزيادة العقوبات المالية على طهران بسبب الهجوم دون الخوض في تفاصيل. تخضع إيران بالفعل لبرنامج عقوبات أمريكي ساحق يستهدف صناعة النفط الحيوية.



من المقرر أن يزور بومبيو الإمارات العربية المتحدة للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أنها انضمت إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية المجاري المائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد هجوم على منشآت النفط السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن سالم الزعابي من وزارة الخارجية الإماراتية قوله إن الإمارات انضمت إلى التحالف "لضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة إلى الاقتصاد العالمي".



انضمت المملكة العربية السعودية إلى التحالف يوم الأربعاء. كما تشارك أستراليا والبحرين والمملكة المتحدة.



شكلت الولايات المتحدة التحالف بعد الهجمات على ناقلات النفط التي يلقي المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على إيران، وكذلك مصادرة إيران لناقلات النفط في المنطقة. وتنفي إيران أن تكون وراء انفجارات الناقلة، رغم أن الهجمات جاءت بعد أن هددت طهران بوقف صادرات النفط من الخليج الفارسي.



أرسلت فرنسا خبراء للمساعدة في التحقيق في هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية.



أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الخطوة في بيان الأربعاء بعد أن تحدث الزعيم الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



يقول البيان إن الخبراء الفرنسيين يطلبون من السعودية المساعدة في "إلقاء الضوء على مصدر وأساليب" الهجمات.



ندد ماكرون بالهجمات وشدد على أهمية أمن المملكة العربية السعودية.



قال مكتب ماكرون يوم الثلاثاء إن فرنسا تواصل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات في جميع أنحاء الخليج الفارسي.



