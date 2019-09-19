تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة قنا.. شديد الحرارة نهارًا
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:27 ص
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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، في محافظة قنا، ارتفاعًا بسيطًا في درجات الحرارة، المتوقعة اليوم، والتي وصلت الى 38 للكبرى و25 للصغرى.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، أن اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.
درجات الحرارة اليوم الخميس 19-9-2019 في محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 32
الإسكندرية 22 29
بلطيم 22 29
مطروح 19 28
السلوم 20 29
سيوة 20 33
بورسعيد 25 30
دمياط 24 29
الزقازيق 22 33
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 29
رأس سدر 23 34
نخل 16 33
نويبع 27 35
طابا 25 34
كاترين 17 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 25 34
الفيوم 22 34
بني سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 36
سوهاج 24 37
قنا 25 38
الأقصر 25 41
أسوان 25 42
أبو سمبل 25 40
الوادي الجديد 25 37
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، أن اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.
درجات الحرارة اليوم الخميس 19-9-2019 في محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 32
الإسكندرية 22 29
بلطيم 22 29
مطروح 19 28
السلوم 20 29
سيوة 20 33
بورسعيد 25 30
دمياط 24 29
الزقازيق 22 33
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 29
رأس سدر 23 34
نخل 16 33
نويبع 27 35
طابا 25 34
كاترين 17 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 25 34
الفيوم 22 34
بني سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 36
سوهاج 24 37
قنا 25 38
الأقصر 25 41
أسوان 25 42
أبو سمبل 25 40
الوادي الجديد 25 37
شلاتين 27 38
أبو رماد 26 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33
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