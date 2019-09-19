تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة قنا.. شديد الحرارة نهارًا

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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، في محافظة قنا، ارتفاعًا بسيطًا في درجات الحرارة، المتوقعة اليوم، والتي وصلت الى 38 للكبرى و25 للصغرى.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، أن اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.



درجات الحرارة اليوم الخميس 19-9-2019 في محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 19 28

السلوم 20 29

سيوة 20 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 29

رأس سدر 23 34

نخل 16 33

نويبع 27 35

طابا 25 34

كاترين 17 32

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 34

بني سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 41

أسوان 25 42

أبو سمبل 25 40

الوادي الجديد 25 37

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33



