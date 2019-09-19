لأول مرة.. كايروكي في أرض السحر والجمال باريس

لأول مرة في تاريخ فرقة كاريوكي، تقيم حفلا غنائيا لاول مرة فى فرنسا وذلك فى ديسمبر المقبل ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.





يذكر أن فر قة كايروكي، حصلت على لقب جائزة الموسيقى الإفريقية "afrima" لعام 2019، وذلك ضمن تصنيف أفضل "مغني" فى القارة السمراء، عن أغنية "كان لك معايا"، التى ظهرت للنور ضمن ألبومها الأخير "أبناء البطة السوداء".





المنافسة تشمل أيضا من مصر المطرب تامر حسنى والمطرب مصطفى حجاج.





وتختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس الفرقة على لقب "Best Male artist" فى شمال أفريقيا.





وكانت شاركت كايروكي في الدورة الثالثة من مهرجان وصلة، والذي يضم أكبر فرق الأندرجراوند بالوطن العربي، لتبدأ جولتها الترويجية للألبوم الناجح أبناء البطة السوداء، ومن المتوقع أن تطلق كايروكي النسخة الثالثة من حفل إيمباير، بعدما شهدتا النسختين الأولى والثانية إقبالًا جماهيرًا كبيرًا صنفهما ضمن أفضل الحفلات الغنائية عامي 2017 و2018.









وتتناول كايروكي من خلال أبناء البطة السوداء مشاعر مثل الخوف، الغضب، الفقد، التمرد، لتوجّهه إلى الذين لم تستوعبهم الحياة، الشاعرين بالفشل، والفاقدين الأمل في الحب مرة أخرى، والمضطهدين.

بعد إيام قليلة من بيانها لمقاضة مستغلي أغانيها، صرح المستشار القانوني لفرقة كايروكى الغنائية عن استياء الفرقة من استغلال أغانيها من قبل بعض القنوات التليفزيونية وعبر الإنترنت بدون الرجوع إلى الفرقة أو أخذ موافقتها بصفتها صاحبة حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال الفنية، ودون الحصول على تراخيص، وأن هذه القنوات دأبت خلال الأعوام الأخيرة على استغلال هذه الأغنيات وعرضها بغرض الربح التجاري نظراً لشعبية الفرقة الكبيرة، أو لخدمة أغراض او أفكار سياسية وهو ما يضر الفريق مادياً ومعنوياً بشكل كبير.

وأكد المستشار القانوني للفرقة أن إصدار أغاني كايروكى عبر الإنترنت، خاصةً ألبوميها الأخيرين ”نقطة بيضا“ و“أبناء البطة السوداء“، لا يعني عدم خضوع هذه الأغاني لقوانين الملكية الفكرية، حيث أنها مسجلة من الهيئات المختصة وحاصلة على موافقة هيئة الرقابة وتعد مصنفات فنية قانونية تخضع لمختلف القوانين القانونية والمادية، وبالتالي فإن استغلالها على هذا النحو يسئ إلى الفرقة ويؤثر عليها بالسلب سواء من الناحية المادية أو الفنية، حيث أن هذه الأغاني هي مصدر الدخل الوحيد للفرقة عبر عرضها على قنواتها الخاصة عبر الإنترنت.

وأكد المستشار القانوني أنه بصدد التحرك الآن لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة كل القنوات الإعلامية التي تعدت على حقوق الملكية الفكرية لفرقة كايروكي، وقنوات الأغاني خاصةً تلك القنوات التي تبث بشكل غير قانوني على الأقمار الصناعية، وغيرها من القنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب على الإنترنت، والتى يقوم بعضها - مثل قناتي الشرق ومكملين- بعرض هذه الأغاني على مقاطع مصورة من مصادر أخرى مما يغير معناها ورسالتها، ويخدم أهداف وأغراض سياسية بعينها، دون أدنى مراعاة لقيمتها وأهدافها الفنية الأصيلة.