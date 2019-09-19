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إعلامي يفتح النار على مهاجمي مصر: "طظ في منظمة العفو الدولية"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:48 ص
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إعلامي يفتح النار على مهاجمي مصر: طظ في منظمة العفو الدولية
نشأت الديهي
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نعيم يوسف
 
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شن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما شديدًا على بعض الوجوه التي هاجت الدولة المصرية، وجماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، داعيا المواطنين إلى ترك مثل هذا الكلام ويركزون على ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إن الكثيرين كانوا يتحدثون عن العدالة الاجتماعية، ومنهم حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الذي كان يتحدث كل صباح ومساء عن العدالة الاجتماعية، بينما كانوا يعقدون مؤتمراتهم في الفنادق.

كما هاجم الفنان والمقاول الهارب محمد علي، ووصفه بأنه شخص "ساقط رقيع"، ووصف العالم المصري عصام حجي، بأنه مريض نفسيا، ويعاني من العقد النفسية وعقدة النقص، ولذلك يهاجم الدولة المصرية.

وتابع: "المرتزقة قطعت ألسنتهم بالفعل وغارو في الخارج برا.. كلهم بيتكلموا في توقيت واحد.. طب شوفوا أيمن نور بيقول "الرحيل للسيسي".. الله يخرب بيتك.. هو انت مبتتعلمش الواد (...) الكائن الرخو وأحادي الجنس ولم يعرف للرجولة موقف".

وأضاف: "عاشت مصر وجيشها القوي.. انت يا أبني بعت نفسك من زمان".

وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية تقوم بالدفاع عن "خلية الأمل"، ودشنت حملة للدفاع عن "رامي شعث" وهو فلسطيني الجنسية، أحد المقبوض عليهم في الخلية، واعتبرته سجين رأي، مضيفا: "طظ في منظمة العفو الدولية لما تقول على واحد مش مصري إنه من حقه يتدخل في العمل العام".
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