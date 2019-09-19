11 صفقة نارية للإنتاج الحربي بالانتقالات الصيفية

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شهدت فترة الإنتقالات الصيفية 2019 صراعًا كبيرًا بين الأندية المصرية، والتي أغلقت مساء الثلاثاء الماضي الموافق 17 / 9 / 2019، من أجل الظفر بخدمات أبرز النجوم لتدعيم صفوفهمفي الموسم الجديد، وتمكن الفريق الأول لنادي الإنتاج الحربي من التعاقد مع 11 صفقة جديدة، من أجل رغبة الإنتاج في تفادي مراكز الهبوط منذ بداية الموسم.



وعلى الرغم من محافظة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على استقرار الجهاز الفني، بتواجد مديره الفني مختار مختار، إلا أنه غير كثيرًا من شكل فريقه على مستوى اللاعبين مقارنة بالموسم الماضي، بالتعاقد مع لاعبين أبرزهم من أندية الأهلي والزمالك والنجم الساحلي.



وأنهي الإنتاج الحربي بطولة الدوري المصري في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 14 لقاء، والخسارة 12 مباراة، وتمكن من تسجيل 36 هدفًا.



وتمكن الإنتاج من تدعيم صفوفه بـ11 لاعبًا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جميع تفاصيل صفقات الإنتاج الحربي في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:



الصفقات

الموريتاني مامادو أنياس قادمًا من (السلام زغرتا).

إبراهيم عبد الخالق قادمًا من (الإسماعيلي).

محمد عبد الرازق بازوكا قادمًا من (الإتحاد السكندري).

محمد عبد المجيد قادمًا من (الاتحاد السكندري).

محمد فييرا قادمًا من (بتروجت).

مصطفى البدري قادمًا من (الأهلي).

محمد عصام الغندور قادمًا من (الأهلي).

علي فتحي قادمًا من (الزمالك).

باسم مرسي قادمًا من (الزمالك).

محمد شوقي غريب قادمًا من (إنبي).

أيمن الطرابلسي قادمًا من (النجم الساحلي).



وجاءت قائمة االإنتاج الحربي في الموسم الجديد، والتي استقر عليها مختار مختار كالتالي:



في حراسة المرمى: عامر عامر – أحمد يحيى – محمد عصام الغندور – محمد موسى.



في الدفاع: علي فتحي – هشام شحاته – محمود البدري – عبد الوهاب آنان – مصطفى الجمل – محمد شوقي غريب – محمد بازوكا – السيد الشبراوي – أحمد دويدار – معاذ الحناوي – أحمد شديد قناوي.



في الوسط: محمود عادل – محمود عبد النبي – علاء سلامة – عبد الله راشد – محمد عادل – غنام محمد – محمد فييرا – أيمن الطرابلسي – مصطفى البدري – أحمد مجدي – إبراهيم عبد الخالق – كريم لالا – موسى دياوارا.



في الهجوم : محمد رجب – جيمس تيدي – محمد عبد المجيد – باسم مرسي – مامادو أنياس.



وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 27.1 سنة، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى مبلغ: 90 مليون جنيه.